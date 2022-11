Königsbrunn

Ein Weihnachtsmarkt für jedes Wetter rund um St. Johannes

In und um St. Johannes findet am ersten Adventswochenende ein Weihnachtsmarkt statt.

Beim Adventsmarkt in St. Johannes in Königsbrunn werden am Wochenende zahlreiche Besucher erwartet. Für ein buntes Programm haben die Veranstalter gesorgt.

Glühwein, Bier und Bratwurst gibt es an jedem Weihnachtsmarkt. Das besondere Kennzeichen des Adventsmarkts bei der Kirche St. Johannes ist das reichhaltige Rahmenprogramm draußen und drinnen. Am ersten Adventswochenende, von Samstag, 26., bis Sonntag, 27. November, findet der "Weihnachtsmarkt für die Familie und für jedes Wetter" statt. Neben dem obligatorischen Budenzauber gibt es ein Feuerwerk an kulturellen Angeboten, Konzerten und Programmpunkten für jedes Alter, insbesondere aber auch für Kinder und ihre Eltern. Im Warmen in der großen beheizten Kirche und im Gemeindezentrum werden im Stundentakt Musikveranstaltungen, Lesungen, Offenes Singen, Marionettentheater, Backen, Basteln sowie ein Bücher- und ein Flohmarkt angeboten. Draußen im romantischen Ambiente um die historische Johanneskirche befinden sich Marktstände und eine Hüpfburg. Außerdem kann ein Mutterschaf mit seinen frisch geborenen Lämmlein besucht werden. Adventsmarkt in Königsbrunn am Samstag und Sonntag Der Adventsmarkt beginnt am Samstag mit zwei kulturellen Paukenschlägen: mit dem Familienmusical "Stern über Bethlehem" um 16 Uhr und der "Gospel-Christmas" um 19 Uhr mit dem Augsburger Pop- und Gospelchor "Voices of Joy" – ein Benefizkonzert für die Trauerbegleitungsinitiative "Lacrima". Um 18 Uhr stimmt der Posaunenchor von St. Johannes mit einem kleinen Standkonzert auf die beginnende Adventszeit ein. Der Sonntag beginnt mit einem Familiengottesdienst um 10 Uhr und mündet dann in einen Markttag voller abwechslungsreicher Programmpunkte wie dem Marionettentheater "Der müde Weihnachtsmann" und dem Konzert des Akkordeonorchesters "Monday Evening" um 16 Uhr. Der Weihnachtsmarkt wird von Akteuren des sozialen und gesellschaftlichen Lebens in Königsbrunn gestaltet. (AZ) Lesen Sie dazu auch Königsbrunn Plus Für Sabine Leimer aus Königsbrunn ist das Akkordeon eine Herzenssache

