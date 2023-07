Königsbrunn

12:10 Uhr

Ein Wettbewerb soll entscheiden, wie der Europaplatz einmal aussieht

Plus Königsbrunn will einen belebten Platz im Zentrum. Ideen verschiedener Architekten sollen helfen, den Wunsch zu konkretisieren. So hoch sind die Kosten.

Von Marco Keitel

Ein angenehmer Aufenthaltsort soll am Europaplatz im Zentrum Königsbrunns entstehen. Nördlich des Kinos sollen Bürgerinnen und Bürger gerne verweilen, nicht nur im Sommer, sondern rund ums Jahr. Im dazugehörigen Gebäude soll für alle was dabei sein: Gastronomie, Einzelhandel, Büros, Wohnungen und eine Tiefgarage. Das bringt Herausforderungen mit sich: Wie lässt sich ruhiges Wohnen mit Restaurant-Betrieb bis in die späten Abendstunden vereinbaren? Ideen, wie der Platz einmal aussehen könnte, gibt es schon, etwa vom ortsansässigen Büro 17A Architekten. Mit einem Wettbewerb will der Stadtrat weitere Vorschläge sammeln. Dabei geht es auch um Flächen südlich des Kinos.

Der Bereich bis zur St.-Johannes-Straße wird als Ideenteil mit in den Wettbewerb einfließen. Hier geht es, wie der Name verrät, vor allem um Ideen. Die können breit gefächert sein. Die grobe Vorgabe der Stadt: Zusätzlich zu einem Parkdeck und Wohnungen soll hier ein Mobilitätshub entstehen. Der kann etwa Leihfahrräder oder Ladestationen für Elektrofahrzeuge beinhalten. Hier ist die Stadt nicht dazu verpflichtet, einem Wettbewerbsteilnehmer direkt den Auftrag zur Umsetzung zu geben.

