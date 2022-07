Einbrecher durchsuchen Rohbau in Königsbrunn nach Beute

Einbrecher haben einen Rohbau in Königsbrunn nach möglichem Diebesgut durchsucht. Doch die Polizei steht bereit und nimmt zwei der Männer fest. Was sie verraten hat.

Einbrecher haben auf einer Baustelle in Königsbrunn nach möglichem Diebesgut gesucht. Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte jedoch die Polizei, die sich auf die Lauer legte und zwei Männer festnehmen konnte. Am späten Samstagabend meldete ein Anrufer, dass er in dem Rohbau an der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße den Schein von Taschenlampen gesehen habe. Die Polizei suchte daraufhin das Gebäude ab, fand die Einbrecher aber nicht.

Allerdings habe die Streifenbesatzung drei Fahrräder bemerkt, die neben der Baustelle abgestellt waren, heißt es im Polizeibericht. Daher behielten Zivilbeamte die Räder im Blick. Zwei Männer kamen tatsächlich, um die Räder abzuholen, und wurden festgenommen. Die Ermittlungen zu einem weiteren Täter dauern noch an. (AZ)