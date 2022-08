Einbrecher durchsucht Praxis in Königsbrunn nach Beute

Ein Einbrecher hat eine Physiotherapie-Praxis in Königsbrunn heimgesucht. Viel Beute hat er wohl nicht gefunden, dafür aber einiges an Schaden verursacht.

Ein Einbrecher hat in einer Physiotherapie-Praxis in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße in Königsbrunn eine kleine Menge Bargeld gestohlen. Wie die Polizei berichtet, hat eine unbekannte Person in der Zeit zwischen 21.45 Uhr am Dienstag und 7.20 Uhr am Mittwoch die Eingangstür aufgehebelt und sich so Zutritt zu den Räumen verschafft.

In der Praxis wurden die Räume nach möglichem Diebesgut durchsucht und zahlreiche Gegenstände beschädigt. Gestohlen wurde aber wohl nur ein geringer Bargeldbetrag. Zeuginnen und Zeugen sollen sich unter 08234/9606-0 bei der Polizeiinspektion in Bobingen melden. (AZ)