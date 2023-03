Einbrecher in Königsbrunn: Bargeld und Schmuck im Wert von über 100.000 Euro gestohlen

Mehrere Unbekannte sind nachts in eine Königsbrunner Wohnung eingebrochen, in der sie einen Tresor knackten.

Der Schaden ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei enorm: Bargeld und Schmuck im Wert von über 100.000 Euro wurden aus einem Tresor in einer Königsbrunner Wohnung entwendet.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei brachen mehrere Unbekannte am Samstag gegen 1 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Königsbrunner Keltenstraße ein. Anschließend gingen sie zur Wohnung im Obergeschoss, in der sich ein Tresor befand.

Wer kann Hinweise geben?

Die Kripo Augsburg ermittelt in alle Richtungen. Ob die Unbekannten die Wohnung gezielt aufgesucht haben, ist Teil der Ermittlungsarbeit. Sie sucht Zeugen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Wem ist zum Beispiel ein Auto mit fremdem Kennzeichen aufgefallen? Sind in der Nacht unbekannte Personen auf der Straße unterwegs gewesen? Wer Hinweise geben kann, soll sich mit der Kripo in Augsburg unter der Telefonnummer 0821/3233810 in Verbindung setzen. (AZ)

