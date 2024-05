Einbrecher in Königsbrunner Autohaus macht große Beute

Der Täter stiehlt kein Auto, sondern knackt einen Container in Königsbrunn.

Ein bisher Unbekannter ist zwischen Freitagmittag und Montagabend in ein Autohaus in der Landsberger Straße in Königsbrunn eingebrochen, wie die Polizei mitteilt. Der Täter knackte einen gesicherten Container und flexte das Sicherheitsschloss auf. Seine Beute hat einen Wert von rund 12.000 Euro. Die Polizei Bobingen nimmt Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer 08234/96060 entgegen. (AZ)