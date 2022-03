Einbrecher schlagen im Gewerbegebiet Süd in Königsbrunn zu

Unbekannte Personen sind in die Räume von zwei Unternehmen in Königsbrunn eingebrochen. Sie waren auf der Suche nach Bargeld und stahlen einen Tresor.

Unbekannte Personen haben in der Nacht zu Dienstag zwei Firmengebäude im Gewerbegebiet Süd heimgesucht und Bargeld erbeutet. Im Bürogebäude eines Entsorgungsunternehmens in der Bobinger Straße wurde ein Getränkeautomat aufgebrochen, der einen zweistelligen Betrag in Münzen enthielt, berichtet die Polizei. Zudem wurde ein noch nicht bestimmter Geldbetrag aus einer Kasse entwendet.

Einbrecher stehlen Geld aus Safe in Königsbrunn

In einem Asphaltmischwerk in der Landsberger Straße stahlen Einbrecher einen Safe. Darin war laut Polizei ein Geldbetrag im dreistelligen Bereich. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, versucht die Polizei nun anhand der Spuren am Tatort herauszufinden.

Zeugen sollen sich unter 08234/9606-0 bei der Polizei melden. (AZ)