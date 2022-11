Königsbrunn

Einbrecher steigen nachts in Königsbrunner Juweliergeschäft ein

Plus Beute im niedrigen fünfstelligen Bereich machten Unbekannte Mittwochnacht bei einem Königsbrunner Juwelier. Die Kripo Augsburg ermittelt.

Wertgegenstände – darunter Schmuck – im niedrigen fünfstelligen Bereich entwenden Mittwochnacht Einbrecher in einem Juweliergeschäft in Königsbrunn. Laut Polizei brachen die Unbekannten mit Gewalt zwischen 2 und 3 Uhr in den Laden in der Germanenstraße ein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

