Einbrecher überrascht 61-Jährigen in seiner Wohnung

Ein Unbekannter brach am Montag gegen 19.30 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Donauwörther Straße in Königsbrunn ein. Dort kam es zu einem kurzen Aufeinandertreffen mit dem 61-jährigen Bewohner. Der Unbekannte flüchtete sofort.

Polizei hat eine Beschreibung

Eine sofortige Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. Der Sachschaden wird noch ermittelt. Beute machte der Einbrecher offenbar nicht. Der Täter wird so beschrieben: Der Mann, der kurz Kontakt mit dem Bewohner hatte, ist 30 bis 35 Jahre alt, hellhäutig und 180 bis 185 Zentimeter groß. Er hat ein rundliches Gesicht und kurze Haare. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 entgegen. (AZ)

Überfall mit einer Waffe

In den vergangenen Tagen hatte sich in Königsbrunn ein ähnlicher Vorfall zugetragen: Zwei Unbekannte bedrohten am Freitagmorgen gegen 4 Uhr einen 25-Jährigen in seiner Wohnung mit einer Waffe. Sie forderten Geld. Anschließend flüchteten die unbekannten Täter. Der 25-Jährige blieb unverletzt. (AZ)