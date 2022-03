Einbrecher verursacht erheblichen Schaden in Königsbrunn

Ein Einbrecher hat in einer Firma in Königsbrunn nur wenig Geld erbeutet. Der angerichtete Schaden ist allerdings erheblich.

Ein Einbrecher hat in den Räumen einer Firma in Königsbrunn Bargeld im unteren zweistelligen Bereich erbeutet und erheblichen Schaden angerichtet. Wie die Polizei berichtet, verschaffte sich eine unbekannte Person in der Nacht zum Donnerstag Zutritt zu dem Firmengelände in der Landsberger Straße und durchsuchte alle Räume.

Mehr als den niedrigen Geldbetrag fand die Person dabei nicht. Der angerichtete Sachschaden ist dafür umso höher: 2000 Euro Schaden wurde laut Schätzung der Polizei bei dem Einbruch verursacht. Tatzeugen sollen sich unter der Telefonnummer 0821/323-3810 bei der Kriminalpolizei melden. (AZ)