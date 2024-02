Königsbrunn

14:45 Uhr

Einbruch in Königsbrunner Wohnhaus

In Königsbrunn sind am Wochenende bislang unbekannte Täter in ein Haus eingebrochen.

Am Wochenende ist in ein Haus in Königsbrunn eingebrochen worden. Die Kripo Augsburg bittet um Hinweise zu den unbekannten Tätern.

In der Zeit von Samstag um 12 Uhr bis Sonntag um 19.30 Uhr wurde in Königsbrunn eingebrochen. Ein oder mehrere unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zutritt zu einem Haus in der Füssener Straße verschafft. Die Höhe des Beuteschadens ist noch unbekannt, der Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter Telefon 0821/323-3821. (AZ)

Themen folgen