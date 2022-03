Königsbrunn

11:30 Uhr

Eine Faschingssaison ganz ohne Fasching geht in Königsbrunn zuende

Plus Der Präsident des CCK-Fantasia, Jürgen Langhammmer, gab am Aschermittwoch die Rathausschlüssel an Bürgermeister Franz Feigl zurück.

Von Andrea Collisi

Zu jeder Faschingssaison übergibt der Bürgermeister am 11. November symbolisch die Schlüssel des Rathauses an die Narren. Am Aschermittwoch werden sie wieder zurückgebracht. Dazwischen existiert die fünfte Jahreszeit. Nicht so in den vergangenen beiden Jahren. Der Fasching wurde mehr oder weniger abgesagt. Auch die Schlüsselrückgabe fiel in diesem Jahr in Königsbrunn anders aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

