Eine Königsbrunnerin zaubert trotz Pandemie ein Musical auf die Bühne

Musikkünstlerin Sabine Olbing aus Königsbrunn in der heimischen Musikwerkstatt mit der Maske von Rabe Orgin.

Plus Drei Jahre lang hat Sabine Olbing aus Königsbrunn an ihrem Musical geschrieben. Jetzt feiert es allen Corona-Problemen zum Trotz Premiere in Augsburg.

Von Petra Manz

Die Corona-Zeit beschert Kulturschaffenden manchmal auch Erfolg und Freude. Das können die Königsbrunner Künstlerin Sabine Olbing und das Team junger musikalischer Akteure um sie herum bestätigen: Am 19. März steht die Premiere des Musicals "Der goldene Rahmen" (Teil II) im Augsburger Kulturzentrum Abraxas an - ein Stück, das kein klassisches Märchen ist. Die Königsbrunner Gesangskünstlerin Sabine Olbing, Leadsängerin der Band "Hot Wings" und Teil des Duos "Saitenmacher", hat hierfür die komplette Planung und Organisation gesteuert, Drehbuch, Musik und Kompositionen geschrieben.

