Eine neue Band freut sich auf ihre Premiere beim STAC-Festival

Das STAC-Festival in Königsbrunn kehrt aus der Corona-Pause zurück. Mit dabei ist eine Band, deren Musiker sich in der Pandemie-Zeit gefunden haben.

Für die sechsköpfige Band Clear Blue Sky steht am Freitag, 13. Mai, eine Premiere an. Die 2020 gegründete Alternative Rockband aus München und Augsburg hat in Königsbrunn ihren ersten Auftritt auf dem STAC-Festival.

Musikalisch setzen sich die jungen Männer keine Grenzen. Sie wollen vielseitig sein und eingängige Lieder kreieren. Geprägt sehen sie sich von gern gehörten Bands wie Linkin Park, 30 Seconds To Mars, Muse, Blink-182. Alle sechs Musiker haben verschiedenste Erfahrungen durch Projekte und in anderen Bands gesammelt, wobei einige auch eine längere Bandpause eingelegt hatten. Aber mit der musikalischen Wiederbelebung durch Clear Blue Sky wird jetzt wieder mit großem Spaß und Eifer einmal in der Woche im Probenraum in München geprobt.

Band überzeugt die Verantwortlichen des STAC-Festivals in Königsbrunn

Ihre eingespielten Demos haben den Zuschlag für einen der begehrten Plätze auf der Bühne beim STAC-Festival erhalten. "Wir konnten uns unter zahlreichen Bewerbern durchsetzen und sind nun richtig heiß auf unseren ersten gemeinsamen Auftritt", so der 27-jährige Daniel aus Pfersee. "Wir sind gespannt auf das Feedback und wie unsere Musik wirklich beim Publikum ankommt." Außerdem freuen sich die Bandmitglieder über neue Kontakte und das Networking mit anderen Musikern sowie mit Fans.

Tickets und weitere Informationen zum Programm gibt es online unter www.stac-festival.de. Die Konzert-Tageskarte kostet sechs Euro. Öffnungszeiten an beiden Tagen jeweils von 18.30 bis 24 Uhr in der Matrix in Königsbrunn.