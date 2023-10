Eine tierische Liebe: Reisen mit Esel Jonny

Lotta Lubkoll reist seit 2017 mit ihrem Esel durch Europa. Im Rahmen einer Lesung in der Stadtbücherei Königsbrunn sprach die Autorin über ihre Eindrücke.

Nicht viele Haus- und Nutztiere verfügen über eine eigene Homepage, dieses Langohr schon: www.eseljonny.de lautet die Adresse. Auch Jonnys Besitzerin, Lotta Lubkoll, ist nicht ganz so wie die anderen. 2017 kaufte die junge Frau den Esel, seitdem ist sie mit dem Tier auf langen Touren unterwegs. Das ungewöhnliche Duo entdeckte für sich bisher elf Länder, Lubkoll hat über ihre Erlebnisse zwei Bücher verfasst. In der Königsbrunner Stadtbibliothek unterhielt sie das Publikum mit ihren Geschichte.

Lotta Lubkoll. Foto: Holger Borggrefe

„Mein Papa wollte immer mit dem Traktor ans Mittelmeer fahren. Dann ist er leider mit 59 Jahren verstorben.“ Um die Trauer zu verarbeiten, kam die Coburgerin auf die Idee, selbst zu verreisen. Allerdings nicht ganz alleine: Über Ebay Kleinanzeigen besorgte sie sich einen Esel, außerdem kaufte sie einen Sack voll Heu. Bei ihrer ersten gemeinsamen Tour ging es zu Fuß über die Alpen. Wie die Abenteurerin inzwischen weiß, „darf ein Esel maximal 20 Prozent seines Körpergewichts tragen. Bei Jonny sind das 35 Kilogramm.“ Nachdem beide in Bozen angekommen waren, ging es ans Meer. Um sich vor unliebsamen Begegnungen zu schützen, stellte die Fränkin abends ihren Begleiter als „Wachesel“ in einem Gehege vor das Zelt.

Lotta Lubkoll hat sich an das einfache Leben gewöhnt

Manche Italiener boten der 30-Jährigen spontan an, bei ihnen zu campen. Dank Jonny kommt es auf den Touren jedenfalls immer zu besonderen Begegnungen. Fremde möchten das Langohr streicheln, stellen viele Fragen - wie die Videoausschnitte belegen, welche Lubkoll mit in die Stadtbücher gebracht hat. Ziemlich schnell ging es nach der Alpen-Überquerung mit dem Transporter nach Hause zurück, wo Strom und fließendes Wasser wieder permanent verfügbar waren. Lubkoll hatte sich inzwischen jedoch so an das einfache Leben gewöhnt, dass sie „nahe daran war, im Garten mein Zelt aufzustellen.“

Kurz vor ihrer zweiten, nun motorisierten Reise 2021/22 lernte Lotta Lubkoll ihren Freund Stefan kennen. Erst mal begleitete sie allerdings nur Esel Jonny nach Spanien und Portugal, Stefan flog den Beiden später hinterher. Die 30-Jährige hatte fest damit gerechnet, dem deutschen Winter entfliehen zu können. Doch bei kühlen 12 Grad erwies sich dies schnell als Illusion. Sie hielten trotzdem durch und wurden durch viele schöne Momente belohnt. Jonny bekam zu Weihnachten eine rote Nikolausmütze aufgesetzt – zur Freude der Passanten, deren Fragen Lotta Lukoll gerne mit Händen und Füßen beantwortet.

Am Plage du Petit Nice: der erste Strandspaziergang am Atlantik. Foto: Laurence Techoueyres

Mit dem ungewöhnlichen Gefährten ging es letztes Jahr schließlich nach Montenegro sowie Albanien. Dort sammelte die Erlebnispädagogin 49 Müllsäcke ein, um der Umwelt etwas Gutes zu tun. Mittlerweile lebt die Bayerin mit ihrem Partner sowie dem 21-jährigen Jonny auf einem Aussiedlerhof am Starnberger See. Sie leitet Wald- und Wandertage für Kinder, natürlich stets mit Jonny im Schlepptau. Für alle Fälle absolvierte Lubkoll sogar einen Erste-Hilfe-Kurs für Esel. Wie sie gesteht: „Ich liebe diesen kleinen Kerl über alles… Und den Stefan auch!“