Königsbrunn

vor 32 Min.

Einfühlsame Perlen der Passionsmusik: Konzertabend in Königsbrunner Kirche

Plus Das Thema Sterben und Auferstehung stand im Mittelpunkt eines besonderen Konzertabends in der Kirche Maria unterm Kreuz in Königsbrunn.

Von Sabine Hämmer

Klassische instrumentale Passionsmusik, einfühlsame mehrstimmige Liedpassagen, kombiniert mit tiefgehenden Texten rund um die Themen Sterben und Auferstehung genossen am frühen Sonntagabend rund 70 Besucher in der Kirche Maria unterm Kreuz in Königsbrunn.

