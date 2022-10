Eisarena Königsbrunn: Spekulationen helfen nicht

Plus Die Zeiten sind schwierig, die Kosten hoch. Dass über die Zukunft der Eisarena nachgedacht wird, ist normal. Dass dabei so viele Fragen offen sind, allerdings nicht.

Wie viel Defizit für die Eishalle kann die Stadt Königsbrunn tragen? Dass man sich im Rathaus und im Stadtrat diese Frage stellt, ist in Zeiten extrem knapper Kassen und massiv steigender Energiekosten normal. Genauso wichtig ist die Aussage, dass die Stadt alles versucht, damit auch nach dem 1. Januar die Türen der Arena für Sportler aufgehen. Nur lässt es sich angesichts wechselnder Strompreise und ohne konkrete Ansagen aus Berlin zur Ausgestaltung der Entlastungen extrem schwer planen. Insofern ist es überraschend, dass man beim BR in München jetzt schon weiß, dass die Eisarena Königsbrunn zum Jahreswechsel "wahrscheinlich zugesperrt" wird. Das ist möglich, aber zum jetzigen Zeitpunkt reine Spekulation.