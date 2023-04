Königsbrunn

vor 17 Min.

Eishallenschließung in Königsbrunn ist offenbar erst einmal vom Tisch

Plus Wegen hoher Energiekosten drohte der Königsbrunner Eishalle im Winter die Schließung. Jetzt geht der Zweite Bürgermeister davon aus, dass der Betrieb normal weiterlaufen kann.

Von Elmar Knöchel Artikel anhören Shape

Die Königsbrunner Eisarena gilt als wichtiger Veranstaltungsort der Stadt Königsbrunn. Und das nicht nur im Winter. Als Austragungsort von Heimspielen der Bayernliga-Eishockey-Mannschaft des EHC Königsbrunn wird die Halle genauso genutzt wie für den Publikumseislauf. Doch die Halle kann mehr. Im Sommer wird sie immer wieder auch für Veranstaltungen gebraucht. So zum Beispiel für das Schlagerfestival des EHC Königsbrunn am Wochenende rund um den 1. Mai.

Brandschutz in der Eishalle Königsbrunn soll angegangen werden

Maximilian Wellner, Zweiter Königsbrunner Bürgermeister, geht von einem normalen Weiterbetrieb der Eishalle aus. "Als Erstes werden wir in der nächsten Zeit den Brandschutz angehen müssen", so Wellner. Zwar sei immer wieder Geld in die Halle investiert worden und die Eisarena daher in einem guten Zustand, doch beim Brandschutz gebe es einiges an Auflagen zu erfüllen. Das sei im Moment die vordringliche Aufgabe. Danach werde man sich der Technik widmen müssen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen