Königsbrunn

16:20 Uhr

Eishockey-Meisterrunde: Königsbrunn schießt sich ins Halbfinale

Plus Schon nach 18 Sekunden durften die Königsbrunner Fans zum ersten Mal gegen die Devils jubeln. Am Ende deklassierten die EHC-Spieler ihren Gegner mit 9:1. Am Freitag ist Peißenberg der nächste Prüfstein.

Von Horst Plate

Am Ende war es eine klare Angelegenheit: Mit 9:1 schickte der EHC Königsbrunn die Devils vom VfE Ulm/Neu-Ulm in die Sommerpause. EHC-Coach Bobby Linke war nach der Partie voll des Lobes für sein Team: „ Die Jungs waren effektiv, zielstrebig und sehr gut im Forechecking. Ich kann heute nur den Hut vor meiner Mannschaft ziehen, sie hat in jedem Drittel genau das umgesetzt, was wir gebraucht haben. Deswegen bin ich stolz auf meine Jungs.“ Am Freitag geht es für den EHC dann im Halbfinale gegen den TSV Peißenberg weiter.

