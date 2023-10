Eklat im Rathaus: Klimaaktivisten müssen jetzt vor Gericht

Im Frühjahr schütteten drei Männer und eine Frau Erde auf den Schreibtisch des Königsbrunner Bürgermeisters. Das hat jetzt ein Nachspiel.

Ende März kam es im Königsbrunner Rathaus zum Eklat: Klimaaktivisten verschafften sich unerlaubt Zutritt zum Büro des Bürgermeisters Franz Feigl und leerten einen Sack voll feuchter Erde auf dessen Schreibtisch. In der Folge erstattete der Bürgermeister Anzeige. Die drei Männer und eine Frau waren verärgert über das Vorgehen der Stadt Königsbrunn bezüglich der Permakulturbeete des Projekts "Königsbrunn - mein Garten". Eines der Beete, das sich am Europaplatz befand - der Kronengarten -, wurde einen Tag früher als angekündigt von der Stadt geräumt. In einer öffentlichen Verhandlung am Freitag, 20. Oktober, um 9.30 Uhr am Amtsgericht Augsburg geht es um den Vorwurf der Nötigung. (AZ)