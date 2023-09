Königsbrunn

vor 2 Min.

Elegant und kreativ: Königsbrunnerin präsentiert ihre Mode erstmals im Rathaus

Plus Rüschen, Samt und Georgettte haben für Begeisterung im Foyer des Königsbrunner Rathauses gesorgt. Hier hat Theresa Petz jetzt ihre Kleider gezeigt.

Von Ute Blauert

Gekleidet in elegante Kreationen mit schwingenden Röcken und Rüschenbesatz schritten Models zu den Klängen von Antonio Vivaldis "Die vier Jahreszeiten" die Treppe herab ins Foyer des Königsbrunner Rathauses. Dort drehten sie sich auf einem roten Teppich, der ihnen als Laufsteg diente. Es war das erste Mal, dass im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Königsbrunner Talente" eine Modenschau an diesem Ort stattfand. Die außergewöhnlichen Kleider waren Entwürfe von Theresa Petz aus Königsbrunn. Das Publikum reagierte begeistert. Zuschauerin Christine Lucchini lobte die "herrlichen Kleider mit ungewöhnlichen, sehr kreativen Ideen". Ihr haben auch die Materialien sehr gefallen. Heidelore Montien ergänzte: "Samt, Georgette – wunderschön". Neben Modeinteressierten füllten Familie und Freundinnen der Modeschöpferin den Saal.

Petz schloss vor zehn Jahren die Via-Claudia-Realschule ab. Anschließend absolvierte sie eine Ausbildung zur Damenmaßschneiderin am Theater in Augsburg. "Ich war schon immer theaterbegeistert. Und auch Mode hat mich interessiert. Vor allem die Arbeit von Alexander McQueen, dem britischen Modedesigner, fand ich faszinierend. Und dann war zufällig diese Ausbildungsstelle am Theater ausgeschrieben. Ich habe mich beworben und es hat geklappt", schildert Petz ihre Anfänge im Beruf.

