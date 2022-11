Eltern in Königsbrunn drohen höhere Beiträge für die Horte

Plus Die Horte in Königsbrunn sind gut gebucht. Doch Fachpersonal ist teuer, weshalb die Stadt nun einen Zuschuss gibt. Eltern müssen sich auf Mehrkosten einstellen.

Die drei Horte in Königsbrunn können sich über mangelnden Bedarf nicht beschweren. Allerdings kostet das Fachpersonal, das die Kinder betreut auch Geld. Weil die Personalkosten immer weiter steigen, wandte sich das Kommunalunternehmen Kinder, Jugend und Familie (KuKiJuFa) nun Hilfe suchend an die Stadt. 375.000 Euro Zuschuss brauchte das Unternehmen, um die laufenden Kosten zu decken. Das sorgte bei einigen Stadträten für Stirnrunzeln und könnte steigende Kosten für die Eltern bedeuten.