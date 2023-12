Königsbrunn

vor 50 Min.

Er sieht den Verkehr in Königsbrunn mit besorgten Vateraugen

Plus Jürgen Göttle ist Referent des Stadtrats Königsbrunn für Verkehr und ÖPNV. Sein Blick auf die Straßen ist auch geprägt von einem langjährigen Ehrenamt.

Von Hermann Schmid Artikel anhören Shape

Dass er Verkehrsreferent des Stadtrats wurde, hat Jürgen Göttle im Mai 2020 eher überrascht. Doch die Entscheidung passt. Denn Jürgen Göttle (47) ist nah dran an diesem Thema. Nicht nur, weil er seit über 20 Jahren fast täglich im Süden der Stadt mit Auto oder Fahrrad zwischen Wohnhaus und seiner Firma unterwegs ist.

Sondern auch, weil er von 2016 bis 2023 in der Blumenallee fünf Tage in der Woche (Schulferien ausgenommen), morgens und mittags als Schulweghelfer am Straßenrand stand. Die Aufgabe hatte er übernommen, als das älteste seiner beiden Kinder in die Grundschule Süd kam.

