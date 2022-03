Königsbrunn

06:30 Uhr

Erbe dringend gesucht: Eine Wohnung in Königsbrunn steht seit 2019 leer

In der Wohnanlage Ludwigspark in Königsbrunn steht seit 2019 eine altersgerechte Wohnung leer. Die Suche nach Erben gestaltet sich schwierig.

Plus Seit Jahren steht in Königsbrunn eine Wohnung leer, weil der Besitzer kein gültiges Testament hinterlassen hat. Welche Fallstricke beim Vererben drohen.

Von Adrian Bauer

Wohnraum ist knapp in Königsbrunn: Familien suchen größere Wohnungen, Häuser oder Bauplätze, Ältere würden sich gerne altersgerecht verkleinern. Umso mehr ärgern sich zahlreiche Bewohner in der Seniorenwohnanlage "Ludwigspark I", dass in ihrer Anlage seit Jahren ein schönes Drei-Zimmer-Appartement leer steht. Ihr Besitzer ist im Jahr 2019 gestorben, das Nachlassgericht sucht nach potenziellen Erben. Dabei lässt sich solch eine Situation eigentlich leicht verhindern.

