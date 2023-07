Erfolgreiche Sportler aus Königsbunn

Die Stadt ehrt über 50 erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler. Auch ein Teilnehmer an einer Weltmeisterschaft war dabei.

Wie vielfältig das Vereinsleben in Königsbrunn ist, zeigte sich bei der Sportlerehrung. Über 50 Sportlerinnen und Sportler aus den verschiedensten Sportarten waren es, die sich für diese Ehrung qualifiziert hatten. Geehrt werden traditionell diejenigen, die in überregionalen Wettbewerben hervorragende Leistungen erzielt haben.

"Die Arbeit in den Vereinen und der Sport sind wichtig für das gesellschaftliche Leben und den Zusammenhalt in der Stadt", sagte Königsbrunns zweiter Bürgermeister Maximilian Wellner, selbst bis 2020 Königsbrunner Sportreferent. Königsbrunn nenne sich nicht umsonst "Schul- und Sportstadt". Daher sei es ihm wichtig, dass die Leistungen der jungen Königsbrunner Sportlerinnen und Sportler auch gewürdigt werden. Denn das zeige auch anderen, dass sich Engagement und Fleiß auszahlen würden, so Wellner. Das sei Werbung für den Sport. Und es zeige, wie vielfältig sich der Sport in Königsbrunn präsentiere. "Es sind die unterschiedlichsten Sportarten dabei. Vom Tanzen über Skifahren und Segeln bis hin zu Eishockey und Hundesport, um nur einige zu nennen", so der zweite Bürgermeister.

Wichtig ist die Werbung für ehrenamtliche Mitarbeit

Es gebe dabei aber noch ein weiteres Anliegen: Es solle nicht nur Werbung für den Sport gemacht werden, sondern auch für die ehrenamtliche Tätigkeit. Denn erfolgreicher Amateursport, gerade im Jugendbereich, sei nur möglich, wenn es genügend Menschen gebe, die bereit sind, sich ehrenamtlich zu engagieren. Es würden dringend weitere Übungsleiter, Trainer und Betreuer gesucht. Nur so sei ein erfolgreicher Sportbetrieb möglich. "Viele schrecken mittlerweile vor einem ehrenamtlichen Engagement zurück. Neben dem Zeitaufwand seien es auch die gestiegenen Anforderungen und die Zugangshürden, wie zum Beispiel die Vorlagepflicht eines erweiterten polizeilichen Führungszeugnisses, die viele davon abhalte, ein Ehrenamt zu übernehmen. Und schließlich sei es nicht nur der Aufwand und die Zeit, sondern auch eine große Verantwortung, wenn man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, sagte Wellner.

Natürlich sei er stolz auf die Leistungen der Sportlerinnen und Sportler aus Königsbrunn. "Wir ehren heute viele, die bei überregionalen Wettkämpfen Werbung für die Stadt Königsbrunn gemacht haben. Im Segelsport haben wir mit Ole Gundermann sogar einen Teilnehmer an Europa- und Weltmeisterschaften in unserer Stadt". Ole Gundermann, der beim Diessener Segelclub seinen Sport ausübt, erreichte den dritten Platz bei der Bayerischen Meisterschaft, genauso wie bei der Deutschen Meisterschaft. Dazu schaffte er einen 58. Platz bei der Europameisterschaft und einen 36. bei der Weltmeisterschaft.

