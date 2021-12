Königsbrunn

12:01 Uhr

Erfolgreicher Football-Coach will Jugendliche in Königsbrunn motivieren

Für Frank Roser (rechts) waren die Gespräche mit Ralf Engelstätter in Königsbrunn ein wichtiger Anker in seiner Jugend.

Plus Als Jugendlicher wusste Frank Roser nicht, was er mit seinem Leben anfangen sollte. Er hatte einen wichtigen Helfer in Königsbrunn und möchte selbst inspirieren.

Von Helga Mohm

Frank Roser hat mit seinem Aufstieg zum Cheftrainer in Europas bester Football-Liga ein Lebensziel erreicht. Das hat der Königsbrunner sich durch viel Arbeit und Durchhaltevermögen erarbeitet. Doch dieses Ziel hatte er nicht immer so vor Augen. Deshalb ist er Ralf Engelstätter, dem Chef des Königsbrunner Jugendzentrums Matrix dankbar: Denn der hatte immer ein offenes Ohr und Tipps. Daher will der Trainer der Cologne Centurions auch Jugendliche in seiner Heimat motivieren, ihre Träume nicht so schnell aufs Abstellgleis zu schieben.

