Erfolgreicher Kendo-Lehrgang mit Gästen aus Taiwan

In Königsbrunn trafen sich die bayerische und die taiwanesische Kultur - bei einem gemeinsamen Lehrgang in der Kendo-Kampfkunst.

Der Verein Phönix Königsbrunn e.V. hat einen Kendo-Lehrgang in Königsbrunn organisiert, der 15 Mitglieder der Kendo Taiwan Association unter der Leitung von Musashi Sensei, des Präsidenten der Taiwan Kendo Assocation, und begeisterte Kendo-Enthusiasten aus Bayern vereinte.

Die Teilnehmer wurden von Bürgermeister Franz Feigel herzlich willkommen geheißen und vom Cheftrainer in Königsbrunn, Markus Gaik, und vom Generaldirektor der Taipeh Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland, Professor Dr. Ian-tsing Joseph Dieu, mit einer motivierenden Rede begrüßt. Taili Chou, die auch an der Uni Augsburg studierte, übersetzte dabei die Reden in die jeweilige Landessprache.

Austausch von Wissen und kulturellen Traditionen

Während des Lehrgangs leiteten vormittags erfahrene Instruktoren sowohl aus Taiwan als auch aus Deutschland das intensive Training, um die Kendo-Techniken zu verbessern. Hier standen die Übungen zum Ji Geiko, dem freien Kämpfen, im Vordergrund. Am Nachmittag wurde ein Shjai, ein Wettkampf zwischen den Teilnehmern aus Taiwan und Deutschland durchgeführt. Die Teilnehmer tauschten während des Lehrgangs nicht nur ihr Wissen und ihre Erfahrungen aus, sondern auch kulturelle Traditionen, und schlossen Freundschaften.

Der Verein Phönix Königsbrunn führt regelmäßig ein Schnuppertraining in Kendo in Königsbrunn durch. Interessierte wenden sich an den Abteilungsleiter Christian Zehendner, Telefon 01577/9637150, oder per E-Mail an kendo-koenigsbrunn@web.de. (AZ)