Erfolgreicher Schulversuch kommt Förderschülern zugute

Die Fritz-Felsenstein-Schule hat sich an einem dreijährigen Schulversuch beteiligt. Nach erfolgreichem Abschluss wird eine erweiterte Schulleitung eingeführt.

An der Fritz-Felsenstein-Schule in Königsbrunn werden Kinder und Jugendliche mit Körper- und Mehrfachbehinderungen unterrichtet. Die Förderschule war eine von 14 bayerischen Schulen, die für das Projekt „Führung Kooperativ“ der Stiftung Bildungspakt Bayern ausgewählt wurden. Ziel war es, eine zeitgemäße Führungskultur an Förderschulen zu erproben, damit bestehende Herausforderungen besser bewältigt werden können. Im Laufe der letzten Jahre ist der Arbeitsaufwand für die Schulleitung stark angestiegen. „Eine so große Schule wie die unsere lässt sich kaum ohne zusätzliche Führungskapazitäten führen“, sagt Schulleiter Gerhard Schweiger. Die vielfältigen Leitungsaufgaben mussten deshalb auf mehrere Schultern verteilt werden.

Dank des Projekts konnte das Leistungsteam von zunächst drei auf jetzt sieben Lehrkräfte aufgestockt werden. Nach und nach packten die Verantwortlichen dringende organisatorische Aufgaben an, um den vielfältigen Bedürfnissen der sehr heterogenen Schülerschaft besser gerecht zu werden. Neben der Entwicklung von Konzepten kann die Schulleitung nun auch so wichtige Themen wie die Digitalisierung besser voranbringen.

Bessere Strukturen, kürzere Kommunikationswege

Für den konkreten Schulalltag hieß das: Es wurden neue Abläufe eingeführt, wie zum Beispiel eine neue Schnittstelle zur Elternschaft, Zuständigkeiten sind klarer definiert und konkrete, themenbezogene Ansprechpartner benannt worden. Viele Änderungen dienten dazu, den Kommunikationsfluss zu verbessern und die Strukturen zu ordnen, damit Schüler, Eltern und Lehrer schneller und einfacher an Informationen kommen.

„Die Gewinner dieses Schulversuchs sind in jedem Fall unsere Schüler und deren Eltern“, so Marie-Kathrin Rummel, Lehrerin und Mitglied des erweiterten Schulleitungskreises. „Wir freuen uns sehr, dass nicht nur wir als Schule den Mehrwert einer erweiterten Schulleitung erkannt haben, sondern auch die Verantwortlichen im Bayerischen Kultusministerium.“ Denn ab dem kommenden Jahr wird es für Förderschulen zunächst eine Übergangsphase geben, bevor der erweiterte Leitungskreis dann flächendeckend für alle bayerischen Förderschulen eingeführt wird.

Die Fritz-Felsenstein-Schule hat nun einen deutlichen Vorsprung und will weiterhin an ihrem Konzept arbeiten. Schulleiter Gerhard Schweiger zieht eine positive Bilanz: „Ein Schulleitungs-Team wie unseres ist die Zukunft. Für unsere neuen Mitglieder der erweiterten Schulleitung ist es zudem eine gute Gelegenheit, in die Aufgaben der Schulleitung hineinzuwachsen." (AZ)