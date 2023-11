Erfolgsautor Domes stellt in Königsbrunn seinen neuen Roman vor

Robert Domes Roman „Waggon vierter Klasse“ spielt in der Nachkriegszeit und basiert auf wahren Begebenheiten - so schmerzhaft, dass er deren Erzählung erst ablehnte.

Nachdem sein Roman „Nebel im August“ in viele Sprachen übersetzt und verfilmt wurde, legt Robert Domes nun sein neues Werk mit dem Titel „Waggon vierter Klasse“ vor, das er am Mittwoch, 8. November, um 19 Uhr bei einer Lesung in der Stadtbücherei vorstellen wird. Mit der Redaktion sprach er über das Buch, seine Entstehungsgeschichte und bedrückende Wahrheiten.

Sommer 1948: Seit fast vier Jahren strömen Vertriebene aus Ostpreußen, Pommern, Brandenburg und Schlesien in schier endlosen Trecks nach Westen. Rund 14 Millionen Flüchtlinge kommen in ein zerstörtes Land mit 40 Millionen Einwohnern. Rund 600.000 Menschen sterben auf der Flucht. Manche haben Glück und finden eine Unterkunft in Wohnhäusern, andere in Kasernen, Scheunen oder Ställen. Wie sollen all die Vertriebenen ernährt werden? Vielen wird ein Stückchen Land und Saatgut überlassen, Selbstversorgung ist Trumpf.

In dieser Zeit spielt der neue Roman des in Irsee lebenden Schriftstellers Robert Domes. Die Geschichte beruht auf wahren Begebenheiten. In Obergünzburg im Allgäu, einem Ort mit damals 1400 Einwohnern, wurden 900 Flüchtlinge untergebracht. Die Familie Schwertner aus Ostpreußen richtete sich provisorisch in einem ausrangierten Bahnwaggon am Ortsrand ein. 1300 Kilometer liegen zwischen Königsberg und Obergünzburg. Die Mitglieder der großen Familie hatten sich getrennt auf unterschiedlichen, stets abenteuerlichen Wegen bis ins Allgäu durchgeschlagen, wo eine Verwandte wohnte. Domes formte die Hauptpersonen seines Romans nach der Tochter und einem Mann aus Obergünzburg namens Alois Roth.

Protagonistin Martha forscht im tragischen Leben von Alois Roth

Im Roman findet Martha, die 16-jährige Tochter der Familie, im alten Waggon heraus, dass vor ihnen Alois, der Sohn eines Gastwirts am Ort, in dem Waggon gelebt hatte. Er hatte in der Schule ausschließlich sehr gute Noten geschrieben. Den Gasthof sollte der ältere Bruder übernehmen. Von Alois wurde erwartet, als Knecht für seinen Bruder zu arbeiten. Stattdessen versuchte er, sich ohne die Familie durchzuschlagen, hatte dabei aber kein Glück. Er lebte von Gelegenheitsarbeiten und kleinen Diebstählen. Im Dorf galt er als Sonderling, doch er konnte gut erzählen und wurde als „Bauernphilosoph“ bezeichnet. Die Nazis nannten Menschen wie ihn „Asoziale“, „Berufsverbrecher“ oder „Arbeitsscheue“. 1943 verschwand Alois. Als Martha nachfragt, wollen die Dorfbewohner nicht über Alois sprechen. Doch sie findet heraus, dass er nach Auschwitz verschleppt wurde und 1945 nach einem Todesmarsch im Konzentrationslager Mauthausen starb.

Den Vorschlag, über Alois Roth zu schreiben, hatte der Obergünzburger Arbeitskreis für Lokalgeschichte an Robert Domes herangetragen. Der lehnte zunächst ab. „Die Unterlagen über Alois Roth zu lesen, ist schmerzhaft“, so Domes. „Da ist ein kluger Mensch, der sich zu einem schrulligen, aber liebenswerten Schlitzohr entwickelt. Sein Leben wird über Jahre immer bedrückender bis zu einem entsetzlichen Ende.“ Doch dann sprach er mit Eva Schwertner. „Diese Familie hat sich aus der Armut heraus gekämpft und sich in der Bundesrepublik integriert. Das gab mir die Idee für eine Rahmenhandlung, die Alois Roths Geschichte erträglicher macht“, sagte der Autor. Domes erforschte das Schicksal von Alois Roth in Archiven und führte Gespräche mit Zeitzeugen. Die Ergebnisse verwob er mit dem Leben eines Flüchtlingsmädchens zu der Handlung des Romans.

2020 wurde die Gruppe der sogenannten „Asozialen“ vom Bundestag offiziell als Opfer des Nationalsozialismus anerkannt.