Erleben Sie Voxxclub beim Happy Weekend

Das Happy Weekend steht vor der Tür und unsere Leser haben noch einmal die Chance, die Stargäste live zu erleben.

Der Start des "Happy Weekend" ist in wenigen Tagen, die Verantwortlichen freuen sich, dass es endlich losgeht. Und unsere Leser können noch einmal Karten für den Auftritt der Band Voxxclub gewinnen. Am 30. April tritt die Band in der Eisarena Königsbrunn auf und wird wie gewohnt für beste Stimmung sorgen.

"Rock Mi" war die Initialzündung. 2012, plötzlich und unerwartet, wackelten in einem Münchner Einkaufszentrum die Wände. Ein Flashmob in einem Münchner Einkaufszentrum war der Startpunkt einer atemberaubenden Karriere. Die Band fühlt sich aber nicht nur im Bierzelt wohl, sondern will zwischendurch immer wieder auch einige nachdenklichere Töne anschlagen. 2018 erfolgte die Teilnahme beim deutschen Vorentscheid zum ESC mit "I mog di so". Hier ist vor allem auch auf die weiterführende Textzeile "… so wie du bist" zu verweisen, denn auch das ist ein wesentlicher Teil der Akzeptanz der Band beim Publikum, dass sich der VoXXclub, so die offizielle Schreibweise des Bandnamens, nicht als reine Gaudi-Truppe versteht, sondern vielmehr auch immer wieder Textpassagen und Inhalte aufzeigt, die im Genre nicht unbedingt an der Tagesordnung sind.

VoXXclub in Königsbrunn: dreimal zwei Karten zu gewinnen

Mit ihren Hits kommt die Gruppe weltweit gut an: Auf Tour war VoXXclub in Deutschland, Österreich und der Schweiz, aber auch in Brasilien und China. Mehrfach war man auch gemeinsam mit Florian Silbereisen unterwegs. Ihre Tonträger haben sich millionenfach verkauft. Die Kleinkunstbühne Königsbrunn holt die Musiker nun zum Happy Weekend des EHC Königsbrunn zum Tanz in den Mai in die Eisarena. Das Konzert beginnt um 18 Uhr. Als Vorband stehen die Hoberfeldtreiber auf der Bühne, drumherum gibt es den Merklinger Food-Markt.

Wir verlosen dreimal zwei Karten für den Auftritt von VoXXclub. Interessierte können bis Donnerstag, 27. April, 12 Uhr, bei der Verlosung mitspielen. Schicken Sie einfach das Stichwort "Rock mi" mit Ihren Absenderangaben samt Telefonnummer an die folgende E-Mail-Adresse: gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de.

Die Gewinner der Verlosung werden von uns benachrichtigt, die Karten sind dann an der Abendkasse hinterlegt. Bei der Abholung ist der Personalausweis vorzuzeigen.