Dank moderner Technik können Senioren in Königsbrunn auf Erlebnisreise gehen

Plus Aus dem Pflegealltag ist Technik nicht wegzudenken. Im AWO-Altenheim in Königsbrunn arbeitet man nun mit einem Gerät, das Erinnerungen wecken soll.

Das herbstliche Laub hängt gelb und rot von den Ästen. Ein Mann läuft mit seinem Hund einen Waldweg entlang. Ein Sternenhimmel erscheint und sanfte Klänge kommen aus den Lautsprechern. Im AWO-Altenheim in Königsbrunn gibt es jetzt ein neues technisches Hilfsmittel, das den Alltag von Demenzkranken schöner machen und erleichtern soll. Das kommt bei den Bewohnerinnen und Bewohnern, aber auch beim Pflegepersonal gut an.