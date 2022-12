Erneuter Schockanruf bei Rentnerin

Am Dienstag wurde eine 80-Jährige beinahe um eine hohe Geldsumme gebracht: Sie fiel auf Telefonbetrüger herein. Eine Bankmitarbeiterin konnte Schlimmeres verhindern.

Ein Anruf von einem unbekannten Täter und einer Täterin ging am Dienstag bei einer 80-jährigen Frau ein. In dem Telefonat wurde ihr erzählt, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und eine Kaution in Höhe von 85.000 Euro zu bezahlen wäre, um eine Inhaftierung der Tochter zu vermeiden. Die beiden Anrufer gaben sich hierbei als Polizist und Staatsanwältin aus.

Da sie nicht so viel Geld zu Hause hatte, fuhr die Geschädigte zu ihrer Bank, um das Geld abzuheben. Durch eine aufmerksame Bankmitarbeiterin konnte der Betrugsversuch mit einen Anruf bei der tatsächlichen Tochter aufgedeckt und eine Geldübergabe verhindert werden.

Schockanrufe gehen nicht immer glimpflich aus

In der Vergangenheit hat es in der Region immer wieder sogenannte Schockanrufe gegeben, wie die Polizeien in Bobingen und Schwabmünchen mitteilen. Glücklicherweise kann häufig Schlimmeres verhindert werden, da viele Opfer misstrauisch sind. Anders bei einer Seniorin in Schwabmünchen, die vergangene Woche auf die Telefonbetrüger herein fiel. Die 80-jährige verlor mehr als 100.000 Euro.

Ein Unbekannter hatte bei ihr angerufen und behauptet, dass ihr Sohn einen Verkehrsunfall hatte, bei dem ein Kind verletzt worden sei. Damit der Sohn nicht ins Gefängnis kommt, müsse eine Kaution hinterlegt werden. Die 80-Jährige wollte ihrem Sohn helfen und ging deshalb zur Bank. Laut Polizei holte sie einen hohen Geldbetrag aus ihrem Schließfach. Das Geld und weitere Wertgegenstände wurden dann einem Boten übergeben. (AZ)

