Erneuter Schockanruf in Königsbrunn

Eine Königsbrunner Rentnerin wurde am Mittwoch Opfer eines Schockanrufs. Sie verhielt sich vorbildlich.

Opfer eines Schockanrufes wurde eine 75-jährige Rentnerin aus Königsbrunn als sie am Mittwochmittag von einer unbekannten Frau angerufen wurde, die am Telefon weinte. Das Gespräch wurde dann an einen angeblichen Polizisten aus München weitergegeben. Dieser teilte mit, dass ihre Tochter ein 14jähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall „totgefahren“ habe. Die Rentnerin reagierte vorbildlich und beendete das Gespräch sofort durch Auflegen. (AZ)