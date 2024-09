Ein Meilenstein für Königsbrunn

Einen echten „Meilenstein in der städtebaulichen Entwicklung Königsbrunns“ kündigt die Stadt an. Auch wenn der Abschnitt, um den es geht, weniger als eine Meile misst. Am Freitag, 13. September, um 15 Uhr wird das neue Königsbrunner Zentrum offiziell eröffnet: An der Einmündung zur Marktstraße feiern geladene Gäste aus Politik und Wirtschaft, Projektbeteiligte, Anwohner und Interessierte den fertiggestellten zentralen Abschnitt der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße. Ein kleines Rahmenprogramm sorgt mit Musik, Glücksrad, Stelzenläufer und Kinderschminken für Unterhaltung. Bei heftigem Regen wird die Feierlichkeit in das nahegelegene Bürgerservicezentrum, Marktstraße 3a, verlegt. Rechtzeitig zur feierlichen Eröffnung wird die Kreuzung Bürgermeister-Wohlfarth-Straße/Gartenstraße/St.-Johannes-Straße geöffnet.

Die neu gestaltete Königsbrunner Mitte wurde in einer dreijährigen Bauzeit zu einem „verkehrsberuhigten Geschäftsbereich“ umgewandelt: Das helle Pflaster signalisiert nun auf der langen Durchgangsstraße, wo das Zentrum der größten Stadt im Landkreis zu finden ist. In dem Abschnitt zwischen den Einmündungen von Marktstraße und Gartenstraße werden bei einer Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h Fahrzeuge und Fahrräder gleichberechtigt auf der Straße geführt. Für die Fußgänger wurden breite Gehwege mit zahlreichen Sitzgelegenheiten geschaffen. Der Umbau wurde im Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm „Stadtumbau“ mit Mitteln des Bundes und des Freistaats Bayern gefördert. Nach den abgeschlossenen Arbeiten im Zentrum werden ab Oktober im Anschluss der nördliche und der südliche Abschnitt erneuert. Die komplette Fertigstellung der gesamten Baumaßnahme auf der einen Kilometer langen Strecke von Kreisverkehr bis Kreisverkehr ist für Dezember 2025 geplant. (AZ)