Königsbrunn

vor 17 Min.

Eröffnung: "Uns war klar, Königsbrunn braucht wieder eine Buchhandlung"

Plus Fast ein Jahr ist Königsbrunn ohne Buchhandlung. Das ändert sich am Samstag, dann eröffnet "Königsbuch". Die Inhaberinnen hoffen, dass das Projekt von Dauer ist.

Von Jana Korczikowski Artikel anhören Shape

Seit Januar gibt es in Königsbrunn keine Möglichkeit, Bücher vor Ort zu kaufen oder zu bestellen. Grund war die Schließung der Ulrichsbuchhandlung in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße: Mit 66 Jahren ging Inhaberin Ingrid Ranke in den Ruhestand. Das kann kein Dauerzustand sein, dachte sich Dagmar Reichel, die in der Stadt aufgewachsen und vor einigen Jahren zurückgekehrt ist. Gemeinsam mit ihrer Bekannten Marion Mertens aus Augsburg beschloss sie, sich des Themas selbst anzunehmen. "Uns war klar: Königsbrunn braucht eine Buchhandlung." Dass sie "Königsbuch" in der Friedhofstraße 2 diesen Samstag eröffnen können, war mit einigen Hürden verbunden.

"Wir hatten anfangs versucht, in die bestehenden Räumlichkeiten der Ulrichsbuchhandlung zu ziehen, und mit der ehemaligen Besitzerin gesprochen. Das ging aber nicht, da die schon weitervermietet waren", erinnert sich Reichel. Es begann eine langwierige Suche für die beiden Frauen, die sich aus Schulzeiten kennen und zuvor schon beruflich mit Büchern zu tun hatten: Mertens betreibt den Buchladen in Gersthofen, Reichel kommt aus dem Verlagsbereich, war zuletzt als selbstständige Lektorin und Autorin tätig. "Daher meine Liebe zu Büchern", bekennt die 44-Jährige.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

