Erster Teilkühlschrank in Königsbrunn wird jetzt bestückt

Im Königsbrunner Jugendzentrum Matrix wird ab sofort Essen geteilt. Am Montag wurde der dafür gedachte Kühlschrank in Betrieb genommen. Spenden gibt es bereits.

Der erste Königsbrunner Foodsharing-Kühlschrank hat im Jugendzentrum Matrix seinen festen Platz gefunden. Gleich am Eingang links steht er bereit. Jede Privatperson kann Lebensmittel abgeben oder entnehmen. Am Montagnachmittag startete das übergreifende Jugendprojekt in Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus mit einer Eröffnungsparty, bei der für die Gäste ein kostenloses frisch gekochtes Gericht serviert wurde.

Acht Teenager engagieren sich bei dem Projekt und haben fleißig am Konzept mitgefeilt. Sie wollen Lebensmittelverschwendung lindern. "Die Nachfrage ist da", ist sich Matrix-Mitarbeiterin Angi Klecker sicher. "Es haben schon erste Besucher bewusst nach dem Kühlschrank gefragt", erzählt sie. Nachdem in der vergangenen Woche die letzten Handgriffe erledigt wurden, kann das Foodsharing-Kühlschrank-Projekt jetzt beginnen. Das Regal zur Lagerung von haltbaren Lebensmitteln ohne Kühlung wurde von den Jugendlichen aufgehübscht und anschließend bestückt, denn ein paar wenige Lebensmittel wurden bereits gespendet. Das Regal findet seinen Platz direkt neben dem Kühlschrank.

Lebensmittel können in Königsbrunn jeden Nachmittag gespendet werden

Lena und Laura erarbeiten gerade ein großes Plakat mit allen notwendigen Infos und Hinweisen. Befestigt wird dieses an der großen Panoramaverglasung neben dem Matrix-Eingang. So können sich von außen alle vorbeilaufenden Bürgerinnen und Bürger über die Aktion jederzeit informieren. Lebensmittel abgeben oder entnehmen kann jede Privatperson jedoch nur montags von 15 bis 18 Uhr und dienstags bis freitags von 15 bis 20 Uhr. Die Jugendlichen übernehmen den kompletten Betrieb rund um den Foodsharing-Kühlschrank. Sie teilen sich Pflege, Beschriftung und die Kennzeichnung der Lebensmittel. Ähnliche Initiativen gibt es auch an anderen Orten im Landkreis.