Königsbrunn

17:15 Uhr

Erstes Filmfestival: Vorhang auf und Film ab in Königsbrunn

Plus Der Filmclub Königsbrunn möchte mit seiner Arbeit stärker in die Öffentlichkeit gehen. Dabei soll das Filmfestival helfen, das nun zum ersten Mal stattfindet.

Von Sarah Rosa Gratza

Die Tage werden wieder kürzer, der Nebel dichter und das Wetter kühler. Der Herbst ist für viele die perfekte Zeit für Kinobesuche. Wie wäre es zur Abwechslung mit regionalen Amateur-Filmen, statt Blockbustern aus Hollywood? „Man traut es Amateuren oft nicht zu, gute Filme zu machen“, meint Heinz Förder, Vorsitzender des Königsbrunner Filmclubs. „Wenn die Leute die Werke dann sehen, ist die erste Reaktion oft: Warum wird das nicht im Fernsehen gezeigt?“ So weit ist es bisher nicht, aber die zwölf Clubmitglieder werden am Sonntag, 5. November, zum ersten Mal gemeinsam vor einem größeren Publikum präsentieren, was sie draufhaben.

Der Filmclub Königsbrunn veranstaltet ein Filmfestival

Geplant ist um 15 Uhr ein Filmfestival in der Sing- und Musikschule Königsbrunn. Der Eintritt ist frei, jeder, der kommen möchte, ist eingeladen. Gezeigt werden sieben Natur-, Reise- und Dokumentarfilme, die die Mitglieder selbst produziert haben. „Wenn man sich den Abspann von so einem professionellen Kinofilm mal anschaut, sieht man erst, wie viele Leute da dran arbeiten. Aber bei uns machen wir alles selbst“, erklärt Förder. Von der Idee, über die Aufnahmen und das Schneiden des Materials, bis hin zum Einsprechen der Kommentare.

