Erwin Gruber aus Königsbrunn gibt seit 40 Jahren die Liebe zu den Bergen weiter

Plus Mehr als 40 Jahre lang hat Erwin Gruber Bergtouren unternommen und seine Leidenschaft mit Königsbrunnern geteilt. Zum Abschied sieht er viele Gründe zur Freude.

"Gruber Tours - ein Leben für die Berge" steht auf dem Pokal und dem Fotobuch, das Erwin Gruber zur Feier seiner letzten Bergtour als Führer bekommen hat. Seit mehr als 40 Jahren geht der 83-jährige Königsbrunner mehrmals pro Jahr mit Gleichgesinnten hoch hinaus auf Gipfel im Allgäu und im ganzen Alpenraum. Wobei er Wert darauf legt, dass er nie als professioneller Tourenführer aufgetreten ist: "Ich bin halt in die Berge gefahren und habe mich gefreut, wenn Leute mitgekommen sind." Besonders beliebt war die Runde am letzten Wochenende der Sommerferien, wo immer zwischen zehn und 15 Begleiter mit ihm unterwegs waren. Über die Geschenke hat er sich sehr gefreut, noch mehr aber über einen anderen Umstand.