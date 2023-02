Es braucht mehr Optionen für queere Menschen im Alter

Das Königsbrunner AWO-Seniorenheim lässt sich als erste Einrichtung in Schwaben als Lebensort Vielfalt zertifizieren. Was es damit auf sich hat und warum das Thema wichtig ist.

Ältere Menschen in Pflegeeinrichtungen haben die unterschiedlichsten Geschichten, die sie mitbringen. Dass manche ältere Menschen queer sind, also eine nicht-gängige sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität besitzen, ist vielen nicht bewusst. Oftmals bleiben diese Menschen in Pflegeeinrichtungen unsichtbar oder erfahren mangelndes Verständnis und Kenntnis. Im Königsbrunner AWO-Seniorenheim hat man sich auf einen Weg gemacht, der solche Erfahrungen vermeiden helfen soll.

Dafür möchte die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Schwaben ihre Pflegeeinrichtungen zertifizieren – mit dem Zertifizierungsprogramm Lebensort Vielfalt der Schwulenberatung Berlin, die den ganzen Prozess begleitet. Den Impuls hatte ein Projekt des AWO-Bundesverbandes geliefert, bei dem für Einrichtungen der Altenhilfe ein Fortbildungshandbuch für die Öffnung für LSBTIQ-Personen – also lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgeschlechtlichen, intergeschlechtlichen und queeren Personen – erarbeitet wurde. "Wir wollten die Ergebnisse des Projekts mit dem Zertifizierungsprozess kombinieren", erklärt Lisa Hitzke, zuständig für das Thema Gleichstellung und Vielfalt bei der AWO Schwaben. Man habe eine Einrichtung gesucht, die mitmachen wollte, und diese im AWO-Seniorenheim Königsbrunn gefunden. Aber wie groß ist denn der Bedarf an einer solch zertifizierten Einrichtung?

Die bisherigen Einrichtungen werden gut angenommen

Das sei schwer zu sagen, sagt Hitzke. Studien gebe es wenige, und die lieferten oft unterschiedliche Zahlen je nach Forschungsansatz. Laut dem AWO Bundesverband sind zwischen fünf und zehn Prozent in der Bevölkerung LSBTIQ-Personen. Gerade ältere Menschen seien oft auch nicht geoutet, würden sich also nicht öffentlich als queer bekennen und blieben unsichtbar.

Einen wichtigen Indikator sieht Hitzke jedoch in der Nachfrage: Zertifizierte Einrichtungen würden gut angenommen. In München gebe es zum Beispiel eine hohe Nachfrage bei einer sich gerade im Bau befindlichen Seniorenresidenz für LSBTIQ des Münchenstifts. Auch in Berlin gebe es bei einer ähnlichen Einrichtung eine lange Warteliste. So könne man erahnen, dass es den Bedarf gebe. Für Königsbrunn gebe es bisher noch keine konkrete Anfrage und keine geouteten Bewohnerinnnen und Bewohner. Man befinde sich allerdings auch erst am Anfang: "Für uns ist erst mal wichtig, dass Menschen wissen, dass sie bei uns für Plätze anfragen können."

Für was steht der Begriff LGBTQ? 1 / 6 Zurück Vorwärts L für Lesbisch: Menschen, die sich als Frauen identifizieren und sich zu Frauen hingezogen fühlen

G für Gay (das englische Wort für schwul): Menschen, die sich als Männer identifizieren und sich zu Männern hingezogen fühlen

B für Bisexuell: Die lateinische Vorsilbe bi bedeutet zwei und bezieht sich hierbei auf die sexuelle Orientierung, sich zu zwei oder mehr Geschlechtern hingezogen zu fühlen

T für Transgeschlechtlich: Menschen, die sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde

I steht für Inter: Menschen mit körperlichen Geschlechtsmerkmalen, die nicht ausschließlich männlich oder weiblich sind.

Q für Queer: Sammelbegriff für alle von der Norm abweichenden Sexualitäten und Geschlechtsidentitäten. Darunter fallen auch intersexuelle Menschen, die sowohl weibliche als auch männliche Geschlechtsmerkmale aufweisen

Konkret gehe es bei einem solchen Prozess um verschiedene Aspekte. Geschlechtergerechte Sprache beispielsweise. "Dass eben nicht nur Männer und Frauen abgefragt werden, sondern dass es eine dritte Option gibt. Dass es eine Sensibilität gibt, Menschen zu fragen, wie sie angesprochen werden wollen. Dass Wahlfamilien angegeben werden können", nennt Hitzke als Beispiele. Gerade bei LSBTIQ-Personen sei die eigene Familie nicht immer präsent, stattdessen gebe es oft andere Menschen, die als selbst gewählte Familie dienten – und welche die Bewohnerinnen und Bewohner einbinden möchten, wenn sie in eine Pflegeeinrichtung kämen. "Bei all diesen Dingen ist die Frage, wie wir das in unseren Dokumenten berücksichtigen können", sagt die Augsburgerin.

Es sollen Sichtbarkeit und ein Willkommensklima geschaffen werden

Bei trans- und intergeschlechtlichen Menschen gebe es zudem Dinge, die es bei der Pflege zu beachten gelte, zum Beispiel beim Legen eines Katheters. Insgesamt solle Sichtbarkeit und ein Willkommensklima geschaffen werden. Das gelte für den Lebensort, aber auch für den Arbeitsort, also auch für Mitarbeitende. Das Programm richte sich vor allem an Mitarbeitende.

Mit Blick auf Bewohnerinnen und Bewohner sei erst mal das Ziel, niederschwellige Angebote zu schaffen, um in den Austausch zu kommen, die Unterstützung der Menschen sehe hierbei sehr unterschiedlich aus. "Es gibt transgeschlechtliche Menschen, die einfach nie erfahren haben, dass es die Möglichkeit einer Transition gibt. Und dann unterstützen wir diese Personen, so wie sie das möchten", erklärt Hitzke.

Wichtig hierbei: Dabei geht es nicht nur um körperliche Transition, sondern auch um die soziale und die rechtliche. "Unsere Aufgabe ist es, zu vermitteln, an wen man sich wenden kann. Zum Beispiel gibt es in München die Beratungstelle 'rosaAlter'." Von solchen Sachen muss man erst mal wissen. Oder wir helfen zum Beispiel, wenn das Türschild geändert werden soll, wenn Daten angepasst werden sollen oder Ähnliches." Das seien Schritte, bei denen von der Einrichtung begleitet, unterstützt und weiterverwiesen werde.

Die Deko im Seniorenheim ist zwar faschingsbedingt, doch sie signalisiert auch die Richtung, in die es gehen soll. Foto: Anna Mohl

Es gebe auf der anderen Seite auch ältere Menschen, die bereits offen queer leben. "Bei denen ist natürlich die Sorge bei Pflegeeinrichtungen: Sind die auf mich vorbereitet?" Hitzke findet: Gerade ältere Menschen sollten nicht immer wieder die Energie aufbringen müssen, sich und ihre Lebensweise erklären müssen. Das große Ziel sei es insgesamt, die Pflege an den einzelnen Personen auszurichten.

Es braucht mehr Optionen für queere Menschen im Alter

Bisher gibt es nur zehn von der Schwulenberatung Berlin zertifizierte Einrichtungen der Altenhilfe deutschlandweit, die meisten davon in Metropolen. In Schwaben ist die in Königsbrunn die erste. "Es wichtig, das auch auf dem Land zu schaffen. Nicht alle können oder wollen nach München", sagt Hitzke. Es müssten mehr Optionen für queere Menschen im Alter geschaffen werden. Die AWO Schwaben plane, das Thema weiter anzugehen, sagt Hitzke, der Zertifizierungsprozess bilde einen Baustein dafür. Neun Monate dauert die Zertifizierung und gilt für drei Jahre, 90 Kriterien müssen dafür umgesetzt werden. "Die Idee ist, dass wir nach und nach die anderen Pflegeeinrichtungen der AWO Schwaben auch zertifizieren", sagt die Augsburgerin. Und sie betont: "Ältere LSBTIQ-Personen haben die gleichen Probleme wie alle anderen älteren Menschen auch, sind aber zusätzlich noch mit Themen wie Diskriminierung konfrontiert. Das sollte man sich bewusst machen."