Ex-Partner belästigt Frau und muss in die Arrestzelle

Ungebetenen Besuch hatte eine Frau am Dienstag in Königsbrunn. Daraufhin verständigte sie die Polizei.

Ungebetenen Besuch hatte am Dienstag, 3. Oktober, eine in der Königsbrunner Augustusstraße wohnende 39-jährige Frau. Gegen 22.30 Uhr tauchte ihr unter Alkoholeinfluss stehender Ex-Partner auf, betrat den Garten und gelangte gegen den Willen seiner ehemaligen Lebensgefährtin über die geöffnete Terrassentür in das Anwesen, berichtet die Polizei. Dabei sprach er Beleidigungen und Bedrohungen aus.

Durch die hinzugerufene Streife der Polizeiinspektion Bobingen wurde ein Platzverweis sowie ein Kontaktverbot ausgesprochen. Diesem kam er zunächst widerwillig nach. Da der Mann aber gegen 1 Uhr erneut versuchte, sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen, wurde er in Gewahrsam genommen und in die Haftanstalt ins Präsidium nach Augsburg gebracht. (AZ)