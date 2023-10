Königsbrunn

Experte: Europas einzige Chance ist die Einigung

Der frühere EU-Abgeordnete Bernd Posselt gibt bei den Sudetendeutschen eine Prognose zum Ukraine-Krieg ab.

Bernd Posselt, ehemaliges Mitglied des Europaparlaments, reiste schon in den 1980er Jahren immer wieder nach Osteuropa. Er erlebte die Demonstrationen der sogenannten samtenen Revolution 1989 in Tschechien und auch in der DDR war er dabei, als in Dresden vor der Stasi-Zentrale demonstriert wurde, in der Wladimir Putin als damaliger KGB-Mitarbeiter die Stellung hielt. „Putin betrachtete den Zusammenbruch der Sowjetunion als Verrat“, sagte Posselt in seinem Vortrag mit dem Titel „Europa zwischen Krieg und Frieden“ im Königsbrunner Trachtenheim. Er war auf Einladung der Sudetendeutschen im Augsburger Land nach Königsbrunn gekommen.

Schon vor 25 Jahren vor Putin gewarnt

Putin sei für seinen Wahlsieg 1999 über Leichen gegangen, indem er durch fingierte Attentate den zweiten Tschetschenien-Krieg auslöste. Das sei lange bekannt, so Posselt, ebenso die von Putin angeordneten Ermordungen von Dissidenten. Deshalb habe er schon vor 25 Jahren vor Putin gewarnt.

