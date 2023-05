Experten fordern bessere inklusive Gesundheitsangebote

Rund 150 Gäste nahmen im Fritz-Felsenstein-Haus an der Podiumsdiskussion, den Vorträgen sowie den anschließenden Workshops teil.

Das Fritz-Felsenstein-Haus veranstaltete jüngst einen Fachtag für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderungen, deren Angehörige und Fachkräfte.

Das Kompetenzzentrum hatte hochkarätige Experten aus regionalen und überregionalen Einrichtungen eingeladen, die die Veranstaltung auch als Netzwerkplattform nutzten. Vertreten waren unter anderem das Medizinische Versorgungszentrum für Erwachsene mit Behinderung in Burgau, das Brückenteam des Bunten Kreises, das Josefinum in Augsburg sowie das LMU Klinikum in München.

In vielen Arztpraxen mangelt es an der Barrierefreiheit

Nach wie vor stoßen Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung auf zahlreiche Barrieren in der Gesundheitsversorgung. Holger Kiesel, Beauftragter der Bayerischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung, machte deutlich, mit welchen Herausforderungen die Klientel im Alltag konfrontiert ist: Dazu gehört die mangelnde Barrierefreiheit in vielen Arztpraxen und Therapieeinrichtungen sowie ein Mangel an medizinischem Personal, das über ausreichendes Wissen im Umgang mit Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung verfügt. Die fehlende Sensibilisierung und Schulung in Bezug auf die spezifischen Bedürfnisse dieser Patientengruppe wirke sich negativ auf die Qualität der Gesundheitsversorgung aus. In der Folge ließen Patienten wichtige Untersuchungen aus, manche hätten deshalb keinen Hausarzt oder der Weg ins Krankenhaus scheitere an fehlenden Transportmöglichkeiten. "Dabei wäre Vorsorge wesentlich besser – sowohl für die Gesundheit der Patienten als auch für die finanzielle Situation der Krankenkassen", so Kiesel.

Besorgniserregende Situation

Weitere Defizite seien die unterfinanzierten Medizinischen Zentren für Erwachsene mit Behinderung (MZEB) sowie die besorgniserregende Situation bei der Versorgung mit psychologischen und psychotherapeutischen Angeboten. Auch wurde ein besserer Übergang von der Jugend- zur Erwachsenenmedizin angemahnt. "Jugendliche mit Einschränkungen passen nicht von heute auf morgen in das medizinische Versorgungsraster von Erwachsenen, nur weil sie 18 werden", erklärt Dagmar Simnacher, Bereichsleiterin für den Kinder- und Jugendbereich im FFH. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Robert Sanktjohanser hatte sie den Fachtag federführend konzipiert.

Politik sollte sich mehr für Pflegeberufe einsetzen

Zum Thema inklusive Gesundheitsangebote gebe es noch viel zu tun, war die Meinung der Referenten und Besucher. Marion Schwärzer, Elternvertreterin und Mutter eines 13-jährigen, beeinträchtigten Sohnes mahnte die Politik an, mehr für die pflegenden Berufe zu tun und sich deutlicher an die Seite pflegender Eltern zu stellen. Insgesamt bot die Veranstaltung Menschen mit Einschränkungen und deren Angehörigen wichtige Praxisorientierung auf dem Weg zu einer besseren Gesundheitsversorgung. Gleichermaßen nutzten Experten und Vertreter der verschiedenen Organisationen den Fachtag für den intensiven, professionellen Austausch. (AZ)

