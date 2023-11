Experten-Tipps in Königsbrunn: Mit Geldanlage das Klima retten?

Um die Frage, wie viel Investitionen zum Umweltschutz beitragen, ging es in Königsbrunn. Experte Dr. Martin Rohleder gab Tipps.

Dr. Martin Rohleder erforscht am Lehrstuhl für Finanz- und Bankwirtschaft der Universität Augsburg seit Jahren, ob Geldanlagen eine Verbesserung von Umwelt- und Klimaschutz bewirken können. In der Veranstaltungsreihe „Königsbrunner Campus“ des Kulturbüros stellte er seine Ergebnisse vor. Dabei ging es um Investmentfonds, da diese von Privatanlegern am meisten genutzt werden.

Die kurz gefasste Antwort auf die Frage des Abends lautet: ja. Nachhaltige Fonds haben eine Wirkung. Die Antwort gilt sowohl für aktiv wie für passiv verwaltete Fonds. Letztere werden mit „ETF“ abgekürzt und sind die beliebteste Form bei Kleinanlegern, weil bei ihnen keine Verwaltungsgebühren anfallen. Das genaue Ausmaß der Wirkung ist sehr schwer zu überprüfen, hier sucht die Wissenschaft noch nach zufriedenstellenden Methoden.

Experte empfiehlt genauen Blick in den Wertpapierprospekt

Wem die Wirkung der eigenen Geldanlage wichtig ist, dem empfiehlt Rohleder, sich nicht auf Werbeversprechen der Fondsgesellschaften zu verlassen, sondern den Wertpapierprospekt des Fonds zu lesen, auch wenn er einige hundert Seiten dick sein sollte. Denn was hier stehe, sei so bindend wie ein Vertrag. Im Prospekt sollte auf diese Fragen geachtet werden:

Welche Nachhaltigkeitsziele werden genannt? Die Ziele nachhaltiger Entwicklung hat die UN in ihrer Agenda 2030 festgelegt. Sie nennt 17 Ziele, von Klima und Umwelt bis Ernährungssicherheit, Wasserhygiene oder Energieerzeugung. An diesen Zielen oder an einigen davon orientieren sich die Anbieter nachhaltiger Fonds .

Wird ein Impact versprochen? Mit diesem englischen Wort wird ein positiver und messbarer Beitrag zur Erreichung ökologischer Ziele bezeichnet.

Wird die Wirkung überprüft?

Wird ein Benchmarking durchgeführt? Benchmarking bedeutet in diesem Fall die Orientierung an den erwiesenermaßen besten Fonds in der Gruppe der nachhaltigen Fonds .

Werden bestimmte Branchen vom Fonds ausgeschlossen? Wer in Unternehmen bestimmter Branchen, wie etwa Tabak oder Atomkraft, nicht investieren will, obwohl sie unter bestimmten Nachhaltigkeitsaspekten gut bewertet werden, kann im Prospekt sehen, ob diese Branchen ausgeschlossen werden.

Das Publikum im Informationspavillon 955 hatte sich sowohl mit Investmentfonds als auch mit Nachhaltigkeit bereits beschäftigt und trug zu Diskussionen bei, die auch nach Ende des Vortrags im Foyer bei einem Glas Sekt weitergingen.