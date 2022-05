Fahrerflucht auf Gartencenter-Parkplatz in Königsbrunn

Auf dem Parkplatz des Gartencenters in der Hunnenstraße in Königsbrunn hat eine unbekannte Person ein Auto angefahren. Die Polizei hat Spuren festgestellt.

Eine unbekannte Person hat mit ihrem Auto auf dem Parkplatz des Gartencenters in der Hunnenstraße in Königsbrunn einen dort abgestellten Opel beschädigt und dann Fahrerflucht begangen. Wie die Polizei berichtet, stand der angefahrene Wagen am Dienstag zwischen 11.10 und 11.25 Uhr vor dem Geschäft.

Das Auto wurde an der hinteren Stoßstange beschädigt, die Polizei schätzt den Sachschaden auf 500 Euro. Nach Spurenlage muss es sich beim Tatfahrzeug um ein rotes Auto gehandelt haben. Zeugen sollen sich unter Telefon 08234/9606-0 bei der Polizei melden. (AZ)