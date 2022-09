Fahrerflucht in Königsbrunn: 1000 Euro Schaden an geparktem Auto

Ein Unbekannter hat in der Frankenstraße in Königsbrunn den Außenspiegel eines Autos abgefahren und ist danach geflüchtet.

Eine böse Überraschung hat ein Autofahrer am Freitag in Königsbrunn erlebt. Er hatte seinen Wagen zwischen 1 Uhr und 18 Uhr in der Frankenstraße in Königsbrunn geparkt. Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er fest, dass der linke Außenspiegel abgefahren wurde. Der Sachschaden betrage laut Polizei etwa 1000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 zu melden. (AZ)