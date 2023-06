Fahrfehler mit schmerzhaften Folgen in Königsbrunn

Eine Autofahrerin übersieht im Königsbrunner Zentrum eine Rollerfahrerin, die sich beim Sturz verletzt.

Die Fahrerin eines Rollers stürzte am Donnerstagmittag bei einem Unfall in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße in Königsbrunn. Sie wurde verletzt und musste ins Uniklinikum.

Laut Polizei war die 61-Jährige gegen 12.30 Uhr neben einem Auto auf der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße gefahren. Die 37-jährige Autofahrerin wollte den Fahrstreifen wechseln und übersah offensichtlich die Frau auf dem Roller. Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein Schaden von rund 1500 Euro. (AZ)