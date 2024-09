Fahrplanänderung wegen Triathlon

Wegen des Königsbrunner Triathlons kann die AVV-Regionalbuslinie 782 die Haltestelle „Königsbrunn, städtischer Friedhof“ am Sonntag, 22. September nicht anfahren.

Persönliche Auskunft gibt es im AVV-Kundencenter am Hauptbahnhof sowie im swa-Kundencenter am Königsplatz. Mobile Fahrplanauskunft mit dem Handy in Echtzeitdaten erhalten Sie in der App „meinAVV“ oder im Web unter http://fahrtauskunft.avv-augsburg.de. (AZ)