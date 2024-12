Fahrraddieb geschnappt

An Heiligabend gegen 21.15 Uhr wurde aus dem Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Rosenstraße 12 in Königsbrunn ein Fahrrad gestohlen, wie die Polizei mitteilt. Einer der beiden Täter konnte durch einen Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein grünes Damenrad der Marke Dacapo mit einem am Lenker angebrachten Rattan-Fahrradkorb. Die Personalien der Geschädigten konnten bislang nicht in Erfahrung gebracht werden.

Die Inhaberin des gestohlenen Fahrrades wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bobingen unter der 08234/96060 zu melden. (AZ)