Königsbrunn

26.10.2023

Fahrradwege, Fußballplatz, fehlende Busfahrer: Das bewegt Königsbrunn

Plus Nachts an der Tram-Haltestelle ankommen und dann vergeblich auf den Bus warten? So geht es Menschen in Königsbrunn oft. Was die Bewohner noch beschäftigt.

Von Marco Keitel

Im Sommer hatte die SPD-Fraktion im Königsbrunner Stadtrat gefordert, dass eine weitere Verbindung der Buslinie 830 eingerichtet wird. Das sollte Nachtschwärmern ermöglichen, auch nach der letzten Tram aus Augsburg noch von der Haltestelle im Zentrum in den Süden Königsbrunns zu kommen. Ohne Erfolg. Mittlerweile wären viele Königsbrunnerinnen und Königsbrunner wohl froh, wenn wenigstens der aktuelle Busfahrplan, der gegen Mitternacht endet, verlässlich wäre. Das ist oft nicht der Fall, wie bei der Bürgerversammlung im evangelischen Gemeindezentrum einige der rund 150 Anwesenden kritisierten.

Ein Königsbrunner erzählte, seine Tochter komme oft nachts mit der Tram im Zentrum an und warte dort vergeblich auf den planmäßigen Bus. Seine Nachbarn, so der Mann, schaffen deshalb nun sogar ein zusätzliches Auto an. Er wünscht sich eine intelligente Lösung, etwa mit Kleinbussen. Aus dem Saal gibt es vereinzelt Applaus. Ein anderer Betroffener sagte über den Augsburger Verkehrsverbund (AVV): "Ich frage mich, was die da drin überhaupt machen." Der AVV schaffe es nicht, Ausfälle rechtzeitig über die Internetseite oder die Anzeigen an den Haltestellen zu kommunizieren.

