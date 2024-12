Fahrt in den Kreisverkehr endet in Königsbrunn mit einem Totalschaden

Ein 21-jähriger Autofahrer ist am Freitag bei einem Unfall auf dem Gelände eines Baumarktes beim Messerschmittring in Königsbrunn verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann gegen 16 Uhr mit seinem Auto aus dem Tankstellengelände in den Kreisverkehr ein. Allerdings soll er dabei laut Polizei so schnell gewesen sein, dass er dem Verlauf des Kreisverkehrs nicht folgen konnte und auf die Mittelinsel auffuhr. Dort setzte der Wagen auf einem großen Granitblock auf, sodass mehrere Räder keinen Bodenkontakt mehr hatten. Das Auto verlor dabei verschiedene Betriebsflüssigkeiten, die von der Freiwilligen Feuerwehr Königsbrunn gebunden wurden. Der Wagen musste mithilfe eines Abschleppdienstes vom Kreisverkehr entfernt werden. Der 21-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht an der Hand, Dritte kamen nicht zu Schaden. Am Auto entstand ein Totalschaden. (AZ)

